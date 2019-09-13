Ученые выяснили, как богатство влияет на здоровье и продолжительность жизни

Так, доклад ясно дал понять, что бедность, плохое образование и неадекватная система социальной защиты оказывают влияние на здоровье с первых месяцев жизни человека. По всей Европе количество детей, умерших не дожив до своего первого дня рождения, на 4% больше среди тех, кто родился в неблагополучных районах.

В период с 2005 по 2016 годы этот разрыв не только не изменился, но даже увеличился в 23 странах. Например, в 2016 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Европе составляла 82 года для женщин и 76,2 года для мужчин, но на самом деле есть огромные различия в том, сколько вы проживете, в зависимости от вашего социально-экономического положения.