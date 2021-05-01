Ученые выяснили, как часто средневековые люди болели раком

Результаты научной работы были размещены в издании Cancer. В рамках исследования специалисты изучали 143 скелета людей, умерших между 500 и 1600 годами нашей эры. Кости были получены из шести кладбищ в Кембридже и его окрестностях. Они подвергли их компьютерной томографии и рентгенограмме, что позволило выявить метастатический рак у 3,8% скелетов. Причем все кости с раком принадлежали мужчинам.

Исследователи подсчитали, что онкологией страдали от 9 до 14% населения Англии в промежутке между 500 и 1600 годами нашей эры.