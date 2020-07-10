Ученые выяснили, как электромагнитное излучение смартфонов влияет на мозг подростков

Как оказалось, между электромагнитным излучением телефона и объемом мозга подростка нет совершенно никакой корреляции. Таким образом, ученым удалось разрушить достаточно популярный миф, согласно которому считалось, что у детей и подростков, которые активно пользуются девайсами с беспроводным подключением к глобальной Сети, может быть снижен объем головного мозга.

”Мы задействовали новый комплексный подход, основанный на разных инструментах. Были проведены, в частности, опросы среди родителей подростков, плюс, мы провели исследования при помощи МРТ, которые показали, как электромагнитное излучение влияет на мозг подростков. Никакой заметной корреляции между использованием беспроводных гаджетов и состоянием мозга выявить не удалось. Но это не значит, что мы можем полностью исключать существование такой связи — сперва необходимо провести более долговременные исследования”, — рассказали авторы данного исследования.