Ученые выяснили, как физический труд влияет на возникновение старческой деменции

Как оказалось, работники, трудящиеся по профессии, связанной с физическим трудом, на 55% чаще страдают деменцией в старости, в сравнении с теми, кто преимущественно работает “головой”, сообщает Yahoo Sports. Связано это с тем, что подобный тип труда изнашивает как мозг, так и внутренние органы (преимущественно сердечно-сосудистую систему). Что интересно, ранее ученые наоборот придерживались мнения, что подобный труд только снижает риск ухудшения когнитивных функций мозга.

Отметим, что все те же Датские ученые заявляют, что физическая нагрузка на работе и в свободное время оказывают противоположное влияние на организм человека.