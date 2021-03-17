Ученые выяснили, как герои прочитанных книг влияют на мозг человека

В рамках научной работы исследователи задавали вопросы добровольцам на тему их любимых героев в популярном произведении “Игра престолов”. Впоследствии было проведено сканирование мозга участников посредством функциональной магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, герои прочитанных действительно оказывают влияние на людей.

”Они думают о том, что думает любимый персонаж и разделяют его чувства. Они играют роль этого героя”, — поделился выводом исследования один из его авторов.

По словам специалистов, когда человек ассоциирует себя с героем книги у него начинает активнее функционировать вентральная медиальная префронтальная кора, которая, в свою очередь, начинает работать во время мыслей о самом себе. Таким образом был сделан вывод, что художественная литература открывает людям возможность взглянуть на мир глазами героя и “прожить” его опыт.