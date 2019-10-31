Ученые выяснили, как кофе помогает бороться с болезнями

Так, в рамках эксперимента было изучено состояние 34 человек. Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора взяли у них в общей сложность 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки. Далее ученые провели сравнение количества бактерий в кишечнике у тех участников, которые употребляли кофе в довольно больших количествах (не менее 83 мг) с теми, кто добавлял кофе в свой рацион либо в малых количествах, либо не пил его вообще.

По итогу ученые смогли выяснить, что первая группа имела интересную особенность в сравнении со второй — у них имелось куда больше “хороших” противовоспалительных бактерий, а также меньше вредных.