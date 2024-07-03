Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2024, 22:34
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Ученые выяснили, как мозг добывает себе энергию во время нагрузки

При выполнении сложных задач
Ученые из UCL выяснили, как мозг регулирует подачу дополнительной энергии к активным областям. Исследование, проведенное на мышах и клетках, может помочь разработать новые методы лечения для поддержания здоровья мозга и долголетия.
Ученые выяснили, как мозг добывает себе энергию во время нагрузки

© Ferra.ru

Мозг постоянно расходует энергию для выполнения сложных задач, таких как движение, обучение и формирование воспоминаний. Для поддержания активности нейронов астроциты — вспомогательные клетки мозга — начинают активно преобразовывать глюкозу в лактат, который служит дополнительным источником энергии для нейронов.

Ученые обнаружили, что астроциты оснащены специальными рецепторами, которые следят за активностью нейронов и при необходимости запускают процесс выработки дополнительной энергии.

Аденозин стимулирует метаболизм глюкозы в астроцитах и ​​поставку энергии нейронам, обеспечивая бесперебойную передачу сигналов между клетками мозга. Исследователи выяснили, что отключение этих рецепторов у мышей приводит к нарушениям мозговой активности, памяти и сна.

Ученые выяснили, как мозг добывает себе энергию во время нагрузки
© Nature
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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