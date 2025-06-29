Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 16:38
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Ученые выяснили, как мозг объединяет на первый взгляд не связанные события

Новое исследование объясняет механизм косвенных ассоциаций
Ученые выяснили, как мозг способен принимать решения, основываясь не только на прямых связях между событиями, но и на косвенных ассоциациях. Исследование, проведенное группой из Испании, показало, какие отделы мозга участвуют в этом процессе и как они взаимодействуют.
Ученые выяснили, как мозг объединяет на первый взгляд не связанные события

© Ferra.ru

В экспериментах с мышами ученые научили животных связывать запахи с определенными вкусами: запах банана — с сладким, а миндаля — с соленым. Позже с запахом банана связали неприятный раздражитель, из-за чего мыши стали избегать сладкого вкуса, хотя напрямую он не был связан с негативом. Таким образом, мозг сформировал косвенную ассоциацию между сладким вкусом и неприятным раздражителем через запах банана.

Исследователи выявили, что важную роль в формировании таких косвенных связей играет миндалевидное тело — область мозга, отвечающая за эмоциональные реакции, страх и тревогу. При связывании запахов и вкусов активировались и другие отделы мозга, взаимодействующие с миндалевидным телом.

Если активность миндалевидного тела подавлялась во время эксперимента, мыши не могли формировать косвенные ассоциации. Это свидетельствует о том, что именно эта область мозга контролирует этот процесс.

Ученые предполагают, что подобные механизмы работают и у человека.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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