Ученые выяснили, как мозг позволяет нам испытывать смешанные эмоции

Традиционно эмоции классифицируют как положительные или отрицательные, однако участники исследований часто сообщают о смешанных чувствах. Ученые обнаружили, что такие эмоции, как ностальгия и восхищение, могут одновременно вызывать положительные и отрицательные реакции.

В недавнем эксперименте, проведенном с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, участники смотрели мультфильм, вызывающий смешанные эмоции. Результаты показали, что уникальные паттерны активности мозга возникают в поясной коре, ответственной за обработку конфликтов и неопределенности, в то время как лимбическая система обрабатывают эмоции как взаимоисключающие.

Это открытие может помочь глубже понять, как мы переживаем важные события в жизни, и каким образом смешанные эмоции могут стать либо источником роста, либо источником страданий.