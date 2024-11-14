Ученые выяснили, как мозг предсказывает мелодию при прослушивании музыки

Для своего исследования ученые провели эксперименты с 20 участниками, половина из которых была профессиональными пианистами. Они слушали 10 мелодий Баха, и за этим процессом ученые следили с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая измеряет электрическую активность мозга.

Результаты показали, что мозг использует низкочастотные волны (1−8 Гц) для предсказания следующей ноты, и что неопределенность предсказания, измеряемая как энтропия, играет ключевую роль. Особенно интересно, что у музыкантов и не музыкантов наблюдаются различия в том, как мозг обрабатывает эту информацию.

У музыкантов музыкальные ожидания усиливают точность восстановления сигнала в бета-диапазоне (12−30 Гц), а у не музыкантов — в альфа-диапазоне (8−12 Гц). Это открытие говорит о том, что опыт в музыке влияет на то, как мозг предсказывает изменения в мелодии.