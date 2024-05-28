Ученые выяснили, как мозг различает музыку и речь

Опубликовано 28 мая 2024, 22:49
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Ученые выяснили, как мозг различает музыку и речьИспользуются простые акустические параметры
Международная группа ученых провела серию экспериментов, чтобы выяснить, как наш мозг различает музыку и речь. Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Biology, могут помочь оптимизировать терапевтические программы, использующие музыку для восстановления способности к речи при афазии.
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Согласно результатам исследования, наша система слуха использует простые акустические параметры для различия музыки и речи: медленные и ровные звуковые фрагменты больше похожи на музыку, в то время как быстрые и нерегулярные — на речь.
Данные результаты могут помочь улучшить реабилитационные программы для людей с нарушениями слуха или речи, таких как афазия, используя наработки в области мелодической интонационной терапии, которая обучает людей с афазией петь то, что они хотят сказать.