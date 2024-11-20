Ученые выяснили, как мозг регулирует дыхание и помогает справиться с тревогой

Ученые выяснили, как мозг регулирует дыхание и помогает справиться с тревогойНовое открытие раскрывает связь между дыханием и эмоциями
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На основе экспериментов с мышами ученые выявили, что определенные клетки мозга в лобной коре регулируют дыхание, воздействуя на дыхательный центр в мозговом стволе. Эта связь позволяет нам синхронизировать дыхание с эмоциями и действиями, например, замедлять дыхание, чтобы успокоиться.
Открытие объясняет, почему такие практики, как йога или медитация, помогают справляться с негативными эмоциями, отметили ученые. В ходе экспериментов были использованы методы оптогенетики, чтобы активировать или блокировать эти связи в разных ситуациях, что позволяло контролировать частоту дыхания.
Результаты показали, что при активации связи между лобной долей и дыхательным центром у мышей замедлялось дыхание, и они становились спокойнее. Напротив, в стрессовых ситуациях эта связь ослаблялась, дыхание учащалось, а уровень тревоги повышался.
Это открытие может привести к созданию новых терапевтических препаратов, которые помогут людям с тревожными расстройствами.