Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 07:30
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Ученые выяснили, как мозг регулирует дыхание и помогает справиться с тревогой

Новое открытие раскрывает связь между дыханием и эмоциями
Ученые из США нашли механизм, который объясняет, как мозг регулирует наше дыхание и влияет на эмоциональное состояние. Это открытие может стать ключом к лечению тревожности и панических расстройств.
Ученые выяснили, как мозг регулирует дыхание и помогает справиться с тревогой

© Ferra.ru

На основе экспериментов с мышами ученые выявили, что определенные клетки мозга в лобной коре регулируют дыхание, воздействуя на дыхательный центр в мозговом стволе. Эта связь позволяет нам синхронизировать дыхание с эмоциями и действиями, например, замедлять дыхание, чтобы успокоиться.

Открытие объясняет, почему такие практики, как йога или медитация, помогают справляться с негативными эмоциями, отметили ученые. В ходе экспериментов были использованы методы оптогенетики, чтобы активировать или блокировать эти связи в разных ситуациях, что позволяло контролировать частоту дыхания.

Результаты показали, что при активации связи между лобной долей и дыхательным центром у мышей замедлялось дыхание, и они становились спокойнее. Напротив, в стрессовых ситуациях эта связь ослаблялась, дыхание учащалось, а уровень тревоги повышался.

Это открытие может привести к созданию новых терапевтических препаратов, которые помогут людям с тревожными расстройствами.

Ученые выяснили, как мозг регулирует дыхание и помогает справиться с тревогой

© Salk Institute

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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