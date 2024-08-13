Ученые выяснили, как мозг учится распознавать окружающий мир

Мозг формирует иерархию знаний, где высшие концепции связываются с низшими признаками. Например, мы знаем, что слон ассоциируется с джунглями и сафари, а также с такими признаками, как серый цвет, большой размер и вес. Эта взаимосвязь позволяет нам быстрее идентифицировать объекты в сложных условиях.

В эксперименте ученые наблюдали, как визуальный опыт влияет на организацию обратных связей в мозге. Они исследовали две группы мышей: одну выращивали в нормальных условиях, а другую — в темноте. Оказалось, что у мышей, выращенных в темноте, связи между нейронами были более упорядочены, чем у тех, кто имел визуальный опыт.

Это показывает, что мозг имеет генетическую программу для организации нейронных связей, которая может быть дополнительно настроена визуальным опытом. Понимание этого процесса может помочь в разработке методов лечения психических расстройств, таких как аутизм и шизофрения, где нарушается баланс между восприятием и опытом.