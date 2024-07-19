Ученые выяснили, как мозг воспринимает время

Ученые проанализировали активность в передней поясной коре (ACC) мозга, которая важна для отслеживания активности и опыта. Оказалось, что восприятие времени связано не с конкретными минутами, а с числом событий и действий. Когда мы заняты и происходят множество событий, мозг воспринимает время как более быстрое. В состоянии покоя и скуки время тянется медленно.

В эксперименте, в котором грызуны выполняли однообразные движения, исследователи заметили, что активность мозга менялась в зависимости от количества повторений задачи. Эти изменения помогли доказать, что восприятие времени основано на опыте, а не на внутренних «часах».