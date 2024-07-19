Ученые выяснили, как мозг воспринимает время

Опубликовано 19 июля 2024, 21:21
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Ученые выяснили, как мозг воспринимает времяЧерез количество событий
Новая работа ученых Университета Невада в Лас-Вегасе (UNLV) показало, что наш мозг не привязан к привычным часам, а воспринимает время через количество полученных впечатлений. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
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Ученые проанализировали активность в передней поясной коре (ACC) мозга, которая важна для отслеживания активности и опыта. Оказалось, что восприятие времени связано не с конкретными минутами, а с числом событий и действий. Когда мы заняты и происходят множество событий, мозг воспринимает время как более быстрое. В состоянии покоя и скуки время тянется медленно.
В эксперименте, в котором грызуны выполняли однообразные движения, исследователи заметили, что активность мозга менялась в зависимости от количества повторений задачи. Эти изменения помогли доказать, что восприятие времени основано на опыте, а не на внутренних «часах».