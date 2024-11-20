Ученые выяснили, как наша память «отслеживает» начало и конец событий

Руководитель исследования Джефф Закс объяснил, что способность определять границы событий имеет ключевое значение для восприятия мира. Его команда использовала видео повседневных действий — например, готовки или уборки, — чтобы обучить компьютерные модели предсказывать, что произойдет дальше.

Неожиданно оказалось, что лучшие результаты компьютер давал тогда, когда сталкивался с неопределенностью и «перепроверял» происходящее. Это открытие изменило прежнюю теорию, предполагающую, что мозг реагирует только на неожиданные моменты, известные как «ошибки предсказания». Теперь ученые считают, что наш мозг использует оба механизма.

Другие эксперименты показали, что умение определять границы событий тесно связано с памятью. Например, люди, которые лучше замечают начало и конец действий, запоминают больше деталей. Этот процесс, как выяснилось, сложнее даётся пожилым людям, что может объяснять возрастные проблемы с памятью.