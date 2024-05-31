Ученые выяснили, как наше мышление воспринимает отрицание

Опубликовано 31 мая 2024, 23:10
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Ученые выяснили, как наше мышление воспринимает отрицаниеБыли проведены эксперименты
Группа ученых идентифицировала, как наше сознание работает с фразами, содержащими отрицание, показав, что оно смягчает, а не инвертирует значение. Это исследование поможет лучше понять, как мозг интерпретирует тонкие изменения в значении.
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В ряде коммуникаций, от рекламы до юридических документов, отрицание часто используется намеренно для создания неоднозначности. Результаты исследования также могут указать на способы понимания и улучшения функциональности искусственного интеллекта.
Исследователи провели серию экспериментов, чтобы измерить, как участники интерпретируют фразы и отслеживали активность их мозга во время задачи по определению значений. В ходе экспериментов участники долго интерпретировали фразы с отрицанием по сравнению с фразами без него, что свидетельствует о том, что отрицание замедляет нашу обработку значения.