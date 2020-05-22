Ученые выяснили, как образуются некоторые раковые клетки

Так, сразу целая группа ученых из университета Окаямы в Японии смогла создать раковые стволовые клетки, подвергнув индуцированные стволовые клетки воздействию благоприятной среды обитания организма. То есть специалисты не задействовали в процессе ни мутации, ни инородные гены. Таким образом, они оказались первыми, кто смог успешно создать раковые клетки без генетических манипуляций.

В результате различных процедур с полученным материалом, ученые смогли доказать, что раковые клетки могли появиться из нормальных стволовых клеток в условиях хронического воспаления без генетической мутации. Помимо этого новая модель способна продемонстрировать, как именно раковые клетки печени могут быть дать метастазы.