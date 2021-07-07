Ученые выяснили, как один день без сна отражается на здоровье

Как выяснилось, депривация сна сильно ухудшает здоровье. Так, было установлено, что всего за один день без сна происходит скачок негативных симптомов. И количество психических и физических проблем из-за бессонных ночей увеличивается, достигая пика на третий день. Было установлено, что именно в этот период человеческий организм относительно приспосабливается к повторному отсутствию сна. Однако впоследствии также выяснилось, что на шестой день без сна происходит резкое усугубление физических симптомов.

“Участники сообщили о куче нервных, раздражительных и разочарованных чувств в результате потери сна. Они также испытывали больше физических симптомов, таких как проблемы с верхними дыхательными путями, боли, желудочно-кишечные проблемы и другие проблемы со здоровьем”, — поделились исследователи.