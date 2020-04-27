Ученые выяснили, как определенные запахи могут вызвать ожирение

Так, опыты, проведенные на круглых червях, имеющих 3 пары обонятельных рецепторов (против 450 типов у людей) показали, что определенные запахи способны вызвать торможение или, наоборот, возбуждение нервных клеток, а также активацию некоторых нейронов, способствующих либо набору веса, либо расходованию жира. В итоге ученые даже сумели подобрать те запахи, что “активируют” нервные клетки, отвечающие за обмен жиров в организме.

Что интересно, даже несмотря на то, что в рамках эксперимента организм продолжал употреблять столько же калорий, запах все равно заметно влиял на то, как много в нем скапливалось жира при всем при этом. Так, в то время, как один запах провоцировал накопление большего количества жира, другой наоборот мешал ему накапливаться в организме.