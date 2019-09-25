Ученые выяснили, как отличается иммунитет у сов и жаворонков

В рамках исследования, проведенного чуть ранее, ученые пришли к пониманию того, что Т-клетки реагируют на патогены в организме по-разному, в зависимости от времени суток. Но при этом исследователи до последнего не могли выяснить, какова же роль биологических часов в этом явлении.

В результате более свежих экспериментов, проведенных на мышах, исследователи открыли интересную особенность — как оказалось, сила иммунного ответа на вакцину прямо зависит от времени суток в момент реакции. Для этого ученые сравнили показатели обычных мышей с другой группой, у которой было недостаточно CD8 Т-клеток для активации так называемого “гена часов”. По итогу у второй группы не наблюдалось соответствия иммунного ответа циркадному ритму, в результате чего у таких мышей в дневное время реакция организма на введенную вакцину была меньше, чем у первой группы животных.