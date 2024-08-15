Ученые выяснили, как пиво будет вариться в космосе

Исследователи выбрали дрожжи Saccharomyces pastorianus, которые используются для производства пива, и выращивали их в условиях, имитирующих микрогравитацию. Они обнаружили, что дрожжи в этих условиях размножаются быстрее и производят меньше эфиров, которые влияют на вкус пива.

Это означает, что пиво, сваренное в космосе, может иметь более чистый и освежающий вкус. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять, как микрогравитация влияет на процесс брожения и качество конечного продукта.