Ученые выяснили, как проблемы на работе влияют на склонность мужчины к изменам

Ученые для этого изучили профили женатых мужчин на сайтах знакомств, в результате чего выяснили, что те из “подопытных”, кто нарушал правила поведения на работе, примерно в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. В конечном итоге психологи объяснили данный факт тем, что поведение людей на работе и в личной жизни очень тесно связаны.

Напомним, что в сентябре в Twitter прошла массовая акция, в рамках которой пользователи рассказали о верных признаках измены партнера. Так, в числе лидирующих “сигналов” находилось то, что вторая половина резко начинает заботиться о своем внешнем виде.