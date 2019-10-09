Наука и технологии
Вчера 21:48
Ученые выяснили, как проблемы на работе влияют на склонность мужчины к изменам
В общем-то, оказалось, что это все связано
На сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences были опубликованы результаты исследования ученых, согласно которому мужчины, имеющие различного рода проблемы на работе, заметно чаще лгут своим женам.
Ученые для этого изучили профили женатых мужчин на сайтах знакомств, в результате чего выяснили, что те из “подопытных”, кто нарушал правила поведения на работе, примерно в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. В конечном итоге психологи объяснили данный факт тем, что поведение людей на работе и в личной жизни очень тесно связаны.
Напомним, что в сентябре в Twitter прошла массовая акция, в рамках которой пользователи рассказали о верных признаках измены партнера. Так, в числе лидирующих “сигналов” находилось то, что вторая половина резко начинает заботиться о своем внешнем виде.
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