Ученые выяснили, как пьют россияне разных социальных статусов

Руководители и люди с высокой квалификации в своей массе выпивают больше, чем рабочие и низкоквалифицированные специалисты, свидетельствуют данные исследования экономистов из НИУ ВШЭ, опубликованного в журнале «Вопросы статистики».

Исследователи проанализировали данные о 50 тысячах работающих женщин и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В период с 2013 по 2019 год их опрашивали о том, как часто и в каких количествах за последний месяц они употребляли алкоголь, а также просили указать, к какой профессиональной группе они относятся и как оценивают своё положение в обществе. Так, отмечают исследователи, им удалось выделить черты, характерные для отдельных социальных групп.

Авторы рассматривали в своем исследовании не конкретные профессии, а более широкие профессиональные группы. Социальный статус трактовался как субъективный показатель: участников опросов просили оценить, насколько велик к ним уровень уважения у других людей. Респондентов спрашивали о том какие напитки они пили, но оценивалось и потребление в пересчете на чистый спирт.

Общая доля употребляющих алкоголь среди опрошенных менялась не сильно — от 57% в 2013 году до 51% в 2019-м. При этом доли потребляющих спиртное среди квалифицированных специалистов и руководителей оказались выше, чем среди рабочих. Водку и пиво люди с высокой квалификацией пьют заметно реже, а вино и другие крепкие напитки — чаще, чем неквалифицированные рабочие. Чем выше социальный статус человека, тем больше вероятность того, что он выпивает хотя бы иногда.

По количеству выпиваемого ситуация другая. Женщины пьют намного меньше мужчин — в среднем в три раза. Участники опросов, которые низко оценивали свой статус, пьют значительно больше людей с очень высоким статусом.

По мнению экономистов подобная картина может объясняться тем, что работники с высоким статусом — как правило, хорошо образованные и зарабатывающие — вероятно, лучше осведомлены о негативных последствиях избыточного потребления алкоголя. Отличается и культура из потребления – несколько бокалов качественного алкоголя с закуской дома, в ресторане или на мероприятиях против почти бутылки с минимальной закуской или без нее, отмечает соавтор исследования доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Наталья Хоркина.