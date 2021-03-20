Ученые выяснили, как сделать человека счастливее

Для этого ученые провели исследование в Институте тибетской культуры Ламы Цонкапы, которое в общей сложности заняло 9 месяцев. В рамках него добровольцы проходили интенсивную программу, включающую в себя занятия по психологии, нейробиологии, философии буддизма и медиативные практики.

”Тренинг, который мы предложили участникам, был вдохновлен идеей, присутствующей как в западной, так и в восточной философских традициях: счастье неразрывно связано с обретением внутреннего равновесия, более добрым и открытым взглядом на себя, других и мир, направленным на лучшее понимание человеческого разума и мозга”, - поделился Никола Де Пизапиа, автор исследования.

Было установлено, что на каждом этапе курса у участников повышался показатель психологического благополучия. Помимо прочего добровольцы отмечали снижения уровня тревоги и стресса. Кроме того, они стали меньше думать о плохом и меньше злились.