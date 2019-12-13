Ученые выяснили, как сладости ухудшают психологическое состояние

Так, психологи из Канзасского университета пришли к выводу, что сахар, а также его заменители так или иначе вызывают метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, которые в свою очередь приводят к депрессивному психозу у любителей сладкого.

”"Одна порция алкогольного напитка в день безопасна и оказывает благотворное влияние на настроение и энергию людей, потому что алкоголь — чистые калории, чистая энергия. Но он становится сверхтоксичным в больших дозах. С сахаром ситуация очень похожа. Люди, оптимизирующие свою диету, чтобы избежать депрессии, должны оценить количество питательных веществ, в которых нуждается мозг, и отказаться от лишнего сахара"”, — рассказал доцент кафедры клинической психологии и один из авторов статьи Стивен Иларди.