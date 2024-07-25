Ученые выяснили, как старение нейронов влияет на развитие заболеваний

Нейроны, которые не реплицируются, зависят от транспортировки митохондрий для поддержания энергии. С возрастом и при нейродегенеративных заболеваниях, таких как Боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Альцгеймера, этот процесс замедляется. Исследователи использовали флуоресценцию для измерения вязкости цитоплазмы нейронов у мышей и обнаружили, что вязкость в теле клетки возрастает, тогда как в аксоне остается стабильной. Это может приводить к тому, что митохондрии застревают в теле клетки, что отрицательно сказывается на ее здоровье.

Изменение вязкости может стать предупреждающим знаком нейродегенеративных заболеваний и улучшить диагностику и лечение, предполагают ученые. В будущем они планируют изучить, как внешние факторы и болезни могут влиять на цитоплазму нейронов и способствовать нейродегенерации.