Ученые выяснили, как страх воздействует на продуктивность

Так, в результате крупномасштабного анализа данных, им удалось заметить, что люди способны в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы, проявив тем самым небывалую продуктивность — для этого достаточно лишь организовать для них сильный психологический дискомфорт, в том числе и чувство страха.

Также специалисты пришли к выводу, что в момент, когда дело касается тяжелых и серьезных ситуаций, люди чаще всего не занимаются оттягиванием принятия важных решений — ”никто не терпит сильную зубную боль и не медлит с удалением нерва”.

Но при этом ученые также отмечают, что проблемы, вызывающие терпимый дискомфорт, люди и вправду достаточно часто откладывают на потом, порой даже на месяцы и годы.