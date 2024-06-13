Ученые выяснили, как стресс влияет на сердце

Ученые из Национального института сердца, легких и крови выяснили, что дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами, который проявляется в снижении вариабельности сердечного ритма, связан с увеличенным риском развития ишемии сердца под воздействием ментального стресса.

Исследование проведено на более чем 700 взрослых, участвовавших в специальной лабораторной задаче, показавшей, что участники с наименьшей вариабельностью сердечного ритма в два раза чаще сталкиваются с ишемией сердца во время ментальных стрессов, чем те, у кого вариабельность выше.

Эти результаты могут способствовать разработке новых методов ранней диагностики и лечения, направленных на улучшение реакции организма на стресс и поддержку сердечно-сосудистой функции.