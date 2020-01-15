Ученые выяснили, как связано слабое рукопожатие со слабоумием

Так, о работе специалистов написало материал популярное научное издание Journal of Alzheimers Disease. В нем говорится о том, что ученые нашли прямую связь между ранним нарушением умственной деятельности у человека и тем, что он имеет достаточно слабое рукопожатие. По словам экспертов, снижение силы рукопожатия на каждые 5 кг веса, а у среднего мужчины 30 лет данное значение равняется 40 кг, может нести риск снижения умственных способностей аж на 18%!

Напомним, что ученые также связывают ослабление рукопожатия со снижением общей мышечной силы. Так, по статистике, каждые 10 лет человек теряет от 3 до 5% мышечной массы.