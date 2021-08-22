Ученые выяснили, как уменьшить распространение COVID-19 на концертах

Специалисты обратили внимание на то, что для этого необходимы комплексные меры. В частности, стоит ужесточить меры гигиены и подобрать эффективную систему вентиляции — необходима более быстрая циркуляция воздуха в помещении. В совокупности эти действия помогут уменьшить передачу коронавирусной инфекции во время массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Эта гипотеза была подтверждена в рамках эксперимента. Они проанализировали контакты 1212 посетителей концерта 2020 года. Выяснилось, что когда в закрытом помещении оборудована быстрая циркуляция один человек передает инфекцию трем-четырем посетителям, тогда как в случае с медленной число зараженных составляет 25-26.