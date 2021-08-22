Ученые выяснили, как уменьшить распространение COVID-19 на концертах

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Ученые выяснили, как уменьшить распространение COVID-19 на концертахНеобходимы комплексные меры
Издание Nature Communications поделилось результатами исследования немецких ученых, направленном на выявление способов уменьшить распространение коронавируса на концертах.
Специалисты обратили внимание на то, что для этого необходимы комплексные меры. В частности, стоит ужесточить меры гигиены и подобрать эффективную систему вентиляции — необходима более быстрая циркуляция воздуха в помещении. В совокупности эти действия помогут уменьшить передачу коронавирусной инфекции во время массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Эта гипотеза была подтверждена в рамках эксперимента. Они проанализировали контакты 1212 посетителей концерта 2020 года. Выяснилось, что когда в закрытом помещении оборудована быстрая циркуляция один человек передает инфекцию трем-четырем посетителям, тогда как в случае с медленной число зараженных составляет 25-26.