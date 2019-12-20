Ученые выяснили, как уровень дохода влияет на наследственность

Так, в рамках новой научной работы, исследователи из Кембриджского и Эдинбургского университетов, а также их коллеги из Каролинского института, занялись вопросом того, как именно уровень дохода отражается на здоровье людей. Для этого специалисты провели анализ данных 286,3 тыс человек, в результате чего им удалось выявить 29 ранее неизвестных независимых локусов, связанных с уровнем дохода. После этого авторы исследования провели мета-анализ данных предыдущих работ и обнаружили еще 120 локусов, связанных с уровнем дохода человека.

По итогу научный мир, в результате публикации данного исследования, был крайне взбудоражен: ученые сетуют на то, что вариации в локусах в состоянии объяснить малую долю данных, а показатели доходности в принципе не могут считаться объективными.