Ученые выяснили, как ведут себя шахматисты после ошибок

Исследователи из НИУ ВШЭ и РЭШ совместно с коллегой из Индии выяснили, что ошибки малой и средней тяжести сбивают шахматистов, в то время как как серьёзные промахи, напротив, дисциплинируют их и снижают вероятность новых зевков. Работа ученых опубликована в журнале IEEE Transactions on Games.

Тильт — феномен неоптимального принятия решений игроком под психологическим воздействием неудачных розыгрышей — давно привлекает внимание исследователей разных видов спорта. В дисциплинах, где большую роль играет удача — например, в покере — тильт хорошо задокументирован.

Ученые решили выяснить присутствует ли тильт в исключительно стратегической игре без элементов удачи — шахматах. Они собрали данные о прошедших с 2011 по 2020 годы играх на одном из самых старшейших шахматных турниров — в Вейк-ан-Зее в Нидерландах. Для каждой из 885 партий они отметили рейтинг FIDE (Международной шахматной федерации) для каждого из игроков, и записи партий.

После этого действия игроков проанализировала Stockfish — одна из сильнейших шахматных программ. Для каждой позиции она учитывает материальное – качественный и количественный перевес в фигурах — и позиционное преимущество, наличие угрозы мата и другие факторы.

Исследователи разделили ошибки на пять классов. 30% ходов профессиональных шахматистов оказались наилучшими — то есть не ошибками. Небольшие погрешности — потери от которых Stockfish оценивает в 0–0,5 пешки — содержатся в 57% ходов. Легкие, средние и серьезные ошибки — от 0,5 до двух пешек соответственно — встречаются в сумме в 12% ходов. Грубые ошибки мастера игроки высокого уровня совершали очень редко — в 0,69% ходов.

На основании этих данных исследователи построили и оценили математическую модель, в которой вероятность сделать ошибку зависит от предыстории игры и характеристик игроков. Выяснилось, что у сильных игроков эффект тильта действительно имеет место, отмечает один из исследователей, заведующий Научно-учебной лабораторией исследований спорта факультета экономических наук НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев.

Небольшие оплошности приводят к менее аккуратным действиям игрока в той же партии, особенно в ближайших ходах. Средние по тяжести ошибки дают похожий, но менее сильный и долговременный эффект. А вот самые серьезные промахи, напротив, заставляют шахматистов быть более внимательными. Более слабое влияние оказывали характеристики игрока: его рейтинг (низкорейтинговые шахматисты совершают больше ошибок), положение на доске, и цвет фигур.