Ученые выяснили, как вегетарианство влияет на тяжесть похмелья

В ходе эксперимента ученые поручили людям, в возрасте от 18 до 30 лет, напиться, для того, чтобы следующим утром определить степень тяжести похмелья, используя 10 балльную шкалу. Так, выяснилось, что те участники, рацион которых включает мясо, получают больше цинка и ниацина, а это, по словам исследователей, стимулирует быструю нейтрализацию этанола и ацетальдегида, что в конечном итоге оказывает влияние на тяжесть похмелья.

Было установлено, что утреннее похмелье проще всего нивелировать веществами, полученными из мяса, а также продуктами животного происхождения, что ставит вегетарианцев, употребляющих алкоголь, в более уязвительное положение.