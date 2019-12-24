Наука и технологии
Сегодня 11:30
Ученые выяснили, как занятие спортом способно избавить от депрессии
Достаточно лишь минимального количества занятий в неделю
В журнале Depression and Anxiety был опубликован интересный материал, в котором рассказывается о том, как занятие спортом от 4 часов в неделю помогает людям снизить риск появления депрессии.
Так, ученые рассказали, что согласно проведенному ими исследованию, от 35 минут любой физической активности в день достаточно для того, чтобы преодолеть даже генетическую предрасположенность к депрессии. Если же заниматься спортом от 4 часов в неделю, то можно снизить риск столкновения с депрессивным эпизодом на целых 17%!
”Результаты исследования показывают, что физическая активность способна побороть генетическую предрасположенность и нейтрализовать риск будущих эпизодов у тех, кто к ним уязвим”, — рассказала ведущий автор исследования Кармель Чой.