Ученые выяснили, как запоминать сны

В исследовании, проведенном с 2020 по 2024 год, участвовали более 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Они ежедневно записывали свои сны после пробуждения, а их сон контролировался с помощью специальных устройств. Результаты показали, что запоминание снов связано с несколькими факторами. Люди, которые положительно относятся к снам и склонны к «блужданию мысли», чаще запоминают ночные видения.

Кроме того, на память о сновидениях влияет качество сна. Те, кто дольше находится в фазе легкого сна, с большей вероятностью будут помнить свои сны. Молодые участники эксперимента вспоминали сны чаще, чем пожилые, которые часто переживали так называемые «белые сны» — чувство, что они что-то видели, но не могут вспомнить детали.

Неожиданно было установлено, что сезонность также влияет на запоминание сновидений. Зимой люди реже помнят свои сны, чем весной, что может быть связано с изменением биоритмов.

Исследователи пришли к выводу, что способность помнить сны — это не случайность, а результат взаимодействия личных убеждений, когнитивных особенностей и качества сна. В будущем ученые планируют использовать полученные данные для изучения нарушений сновидений и их потенциальной диагностической ценности.