Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периода

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Human Evolution, ученые проанализировали развитие подростков в плейстоцене, чтобы восполнить пробелы в знаниях о том, как росли ранние люди.

В ходе исследования были изучены останки 13 древних людей в возрасте от 10 до 20 лет. Ученые нашли особые маркеры в костях, которые позволили определить этапы полового созревания.

По словам одного из руководителей исследования, палеоантрополога Эйприл Науэлл из Университета Виктории (Канада), анализ скелета позволил сделать выводы о начале менструации у девушек и изменении голоса у юношей.