Наука и технологии
Опубликовано 16 сентября 2024, 08:38
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Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периода

Интересное открытие
Новое исследование показало, что подростки эпохи Ледникового периода, жившие 25 000 лет назад, переживали такие же стадии полового созревания, как и их современные потомки.
Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периода
© Phys.org

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Human Evolution, ученые проанализировали развитие подростков в плейстоцене, чтобы восполнить пробелы в знаниях о том, как росли ранние люди.

В ходе исследования были изучены останки 13 древних людей в возрасте от 10 до 20 лет. Ученые нашли особые маркеры в костях, которые позволили определить этапы полового созревания.

По словам одного из руководителей исследования, палеоантрополога Эйприл Науэлл из Университета Виктории (Канада), анализ скелета позволил сделать выводы о начале менструации у девушек и изменении голоса у юношей.

Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периода
© Phys.org

Методику анализа разработала Мэри Льюис из Университета Рединга (Великобритания). Она оценивает минерализацию зубов и созревание костей в руках, локтях, шее и тазе для определения стадии полового созревания на момент смерти.

Результаты показали, что подростки древности были довольно здоровыми. Большинство из них вступали в период полового созревания примерно в 13.5 лет и достигали зрелости к 17-22 годам, что близко к современным подросткам в развитых странах.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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