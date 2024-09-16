Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периода

Ученые выяснили, как жили подростки времен Ледникового периодаИнтересное открытие
В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Human Evolution, ученые проанализировали развитие подростков в плейстоцене, чтобы восполнить пробелы в знаниях о том, как росли ранние люди.
В ходе исследования были изучены останки 13 древних людей в возрасте от 10 до 20 лет. Ученые нашли особые маркеры в костях, которые позволили определить этапы полового созревания.
По словам одного из руководителей исследования, палеоантрополога Эйприл Науэлл из Университета Виктории (Канада), анализ скелета позволил сделать выводы о начале менструации у девушек и изменении голоса у юношей.
Методику анализа разработала Мэри Льюис из Университета Рединга (Великобритания). Она оценивает минерализацию зубов и созревание костей в руках, локтях, шее и тазе для определения стадии полового созревания на момент смерти.
Результаты показали, что подростки древности были довольно здоровыми. Большинство из них вступали в период полового созревания примерно в 13.5 лет и достигали зрелости к 17-22 годам, что близко к современным подросткам в развитых странах.