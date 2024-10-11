Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 22:29
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Ученые выяснили, как жизнь могла появиться на Земле

Следы цинка в метеоритах раскрывают секреты происхождения жизни
Исследования ученых из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона проливают свет на загадку появления жизни на Земле. С помощью химических следов цинка, содержащихся в метеоритах, они смогли определить источники летучих элементов на нашей планете. Результаты показывают, что без «неконсервированных» астероидов на Земле могло не хватить необходимых соединений для зарождения жизни.
Ученые выяснили, как жизнь могла появиться на Земле

© Ferra.ru

Летучие элементы, такие как вода и шесть наиболее распространенных элементов в живых организмах, имеют важное значение для возникновения жизни. Уникальный состав цинка в метеоритах позволил исследователям проследить его происхождение. Около половины цинка пришло из районов за пределами Юпитера, в то время как другая половина образовалась ближе к Земле.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что хотя «плавленые» планетезимали составляют около 70% массы Земли, они предоставили только 10% ее цинка. Это указывает на важность «примитивных» материалов, которые сохранили свои летучие элементы. Эти открытия могут быть ключевыми для поиска жизни на других планетах, включая Марс и экзопланеты за пределами нашей солнечной системы.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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