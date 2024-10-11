Ученые выяснили, как жизнь могла появиться на Земле

Летучие элементы, такие как вода и шесть наиболее распространенных элементов в живых организмах, имеют важное значение для возникновения жизни. Уникальный состав цинка в метеоритах позволил исследователям проследить его происхождение. Около половины цинка пришло из районов за пределами Юпитера, в то время как другая половина образовалась ближе к Земле.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что хотя «плавленые» планетезимали составляют около 70% массы Земли, они предоставили только 10% ее цинка. Это указывает на важность «примитивных» материалов, которые сохранили свои летучие элементы. Эти открытия могут быть ключевыми для поиска жизни на других планетах, включая Марс и экзопланеты за пределами нашей солнечной системы.