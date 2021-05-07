Ученые выяснили, какая птица собирает больше всего лайков в Instagram

“Мы собрали в общей сложности 27 621 изображений с соответствующими метаданными. Мы рассчитали баллы IAA для каждой фотографии и извлекли виды каждой изображенной птицы из подписей. После исключения изображений без классификации птиц мы получили 23 818 портретов птиц. Оттуда мы поставили перед собой целью наградить самую эстетически привлекательную птицу Instagram”, — поделились авторы исследования.

В результате в рейтинг самых “инстаграмных” птиц вошло 116 семейств птиц. Лидером же стал совиный козодой или лягушкорот. Так, исследователи установили, что козодои получили непропорционально больше лайков. Более того, данный вид в общем удостоился на порядок больше лайков, чем любой другой вид птиц.