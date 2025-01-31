Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 08:28
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Ученые выяснили, какая связь между употреблением картофеля и болезнями сердца

И как вообще этот продукт влияет на здоровье
Американские ученые провели крупнейший метаанализ, чтобы выяснить, влияет ли употребление картофеля на риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.
Ученые выяснили, какая связь между употреблением картофеля и болезнями сердца
© Ferra

В исследовании участвовало более 110 тыс человек, а данные брались из семи длительных наблюдательных исследований.

Общий риск развития болезней сердца не зависит от количества съеденного картофеля, будь то вареный, печеный или пюре. Даже после учета таких факторов, как возраст, питание и образ жизни, корреляции не выявили.

Однако жареный картофель оказался связан с небольшим повышением давления. Если употреблять его хотя бы раз в неделю, вероятность развития гипертонии увеличивается на 10%.

Ранее норвежские ученые пришли к выводу, что вареный картофель, наоборот, снижает риск смертности от всех причин.

Врачи же рекомендуют ограничивать картофель в рационе при диабете, так как крахмал провоцирует скачки сахара в крови. Лучше всего выбирать вареный или тушеный картофель и есть его не чаще двух раз в неделю.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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