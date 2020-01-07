Ученые выяснили, какие эмоции музыка вызывают у людей из различных стран

По итогу ученые пришли к выводу, согласно которому музыкальные композиции вызывают в общей сложности всего 13 видов различных эмоциональных ощущений: веселье, радость, эротизм, ощущение красоты, расслабленность, грусть, мечтательность, торжество, беспокойство, неуверенность, раздражение, бунт и энтузиазм. При этом более общие эмоции, такие как гнев, радость и им подобные, оказались универсальными, то есть не имели зависимости от национальности испытуемого, в то время как оценка уровня спокойствия или стимуляции в разных культурах проявили себя по-разному.

”Музыка — это универсальный язык, но мы не всегда уделяем достаточно внимания тому, что она говорит, и как ее понимают. Мы хотели сделать важный первый шаг к разгадке тайны того, как музыка может вызвать столько оттенков эмоций”, — подвели итог авторы исследования.