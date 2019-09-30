Ученые выяснили, какие гены отвечают за психоз и депрессию

Для того чтобы изучить механизмы развития болезни ученые создали модель постоянного социального конфликта. Отмечается, что в состоянии психоза и агрессивности у первой группы мышей преобладает гиперактивность, тогда как у депрессивной группы проявляется гипоактивность. В процессе исследования специалисты изучили ген белков, передающие внутриклеточный дофаминовый сигнал, который известен тем, что вызывает у людей любовь. Выяснилось, что у подавленных мышей снижается реакция шипковых нейронов на дофамин, тогда как у агрессивных наблюдается повышение активности генов белков. Опубликованные данные могут помочь в разработке более эффективного лечения от болезней нервной системы.

”Мы уточнили механизм передачи дофаминового сигнала шипиковых нейронов стриатума, выявив дополнительные фазы этого процесса. Результаты исследования можно применить для создания более эффективных лекарств против нейродегенеративных и психосоматических заболеваний, сопровождающихся двигательными нарушениями”, – рассказал один из авторов исследования Владимир Бабенко.