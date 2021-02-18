Ученые выяснили, какие женщины подвержены большему риску смерти от COVID-19

Выяснить, какие женщины подвержены большему риску смерти от COVID-19 взялись студенты медицинского колледжа Герберта Вертхайма - Читра Готлуру и Эллисон Роуч. В рамках научной работы они изучили более 100 исследования и базу данных Global Health 50/50, в которой данные о вируса отсортированы по полу. Таким образом было установлено, что у некоторых женщин вероятность смерти от коронавируса выше, чем у других.

”Женщины, которые только что родили, женщины в менопаузе и, возможно, женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), похоже, больше уязвимы для заражения новым коронавирусом”, - рассказала старший автор исследования, доктор Каролин Рунович.

Они пришли к выводу, что у женщин в возрасте 50 лет начинает увеличиваться вероятность смерти от COVID-19, что совпадает с возрастом менопаузы. Также в этом возрасте начинает снижаться уровень гормонов.