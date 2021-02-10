Наука и технологии
Сегодня в 12:05
Ученые выяснили, какой должна быть речь, чтобы ей поверили
На это влияет темп, расставленные акценты и прочее
Ученые из разных стран объединились для проведения исследования, в результате которого выяснилось, какой должна быть речь, чтобы ей поверили люди.
В рамках работы ученые провели ряд экспериментов, в которых добровольцы должны были слушать речь и ставить спикеру оценку. Для чистоты исследования для каждого основного параметра проводили отдельную серию прослушиваний с промежутками в несколько дней.
Выяснилось, что спикеров воспринимали как честных и уверенных в своих слова людей, когда в их речи высота равномерно снижалась, тогда как темп нарастал и снижался в начале и в конце спича. Помимо прочего люди верили речь, в которой акценты расставлялись посредством интенсивности.
В то же время, отмечается, что многие параметры речи воздействовали на восприятие людей с разной степенью.