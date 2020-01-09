Наука и технологии
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Ученые выяснили, какой домашний напиток продлевает жизнь
Как ни странно, им оказался достаточно популярный в России чай
В сети появились результаты исследования Китайской академии медицинских наук, в рамках которого ученым удалось выяснить, что употребление чая не только продлевает жизнь, что уже достаточно удивительно, но также снижает риск возникновения тяжелых заболеваний.
К слову, исследование получилось достаточно масштабным, так как в нем приняло участие 100 902 человек. В дальнейшем ученые исследовали две разные группы (тех, кто пил чай регулярно и тех, кто пил чай непостоянно), после чего пришли к следующим выводам: у людей из первой группы общие показатели здоровья в целом лучше, при этом увеличилась и ожидаемая продолжительность жизни.
При этом ученые отдельно отметили тот факт, что особенно положительный эффект виден при употреблении зеленого чая, так как в нем имеется повышенное содержание полифенолов, которые отлично справляются с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний.