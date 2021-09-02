Ученые выяснили, какой тип речи больше всего привлекает противоположный пол

Исследование было опубликовано в издании New Medical Life Science. Сообщается, что в его рамках ученые из Калифорнии записали более 40 голосов добровольцев, которые выполняли множество заданий, в которых задействована речь. Полученные записи давали прослушать мужчинам и женщинам, попросив их оценить вокальную привлекательность.

В итоге выяснилось, что мужчины считают привлекательной четкую речь с утонченным тоном. По их мнению, такой тип речи намекает на женственность ее обладательницы. В то же время, исследователи установили, что женщинам больше нравится бормотание. Источники говорят о том, что воспринимается такой тип речи мужественным.