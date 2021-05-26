Ученые выяснили максимальный возраст, до которого может дожить человек

Об этом сообщается в издании ФАН. Так, согласно опубликованным источникам данным, максимальный возраст, до которого может дожить человек, составляет 120-150 лет. Для выяснения этого команда геронтологов сформировала модель возрастных изменений на базе ряда показателей здоровья. В результате было установлено, что по мере старения организм теряет навык восстановления после колебаний, которые провоцируются стрессом.

По мнению специалистов, после 120-150 лет процесс стабилизации практически полностью останавливается.

Ранее ученые выявили три возраста, в которые происходит старение организма. Так, специалисты установили, что существенные изменения в белковом уровне наблюдались в 34, 60 и 78 лет. Таким образом, в этих трех возрастных точках организм стареет.