Ученые выяснили, на сколько минут сокращается жизнь из-за съеденного хот-дога

В ходе научной работы специалисты изучали и высчитывали индекс здорового питания, который базируется на прямом воздействии различной еды, закусок и напитков на состояние организма. Исследователи пришли к выводу, что каждый съеденный хот-дог уменьшает жизнь человека на 36 минут. Дело в том, что в среднем всего один грамм любого обработанного мяса забирает у человека 45 секунд его жизни, в то время как в хот-доге, помимо него, есть еще и негативно сказывающиеся на здоровье натрий и трансжирные кислоты.

Что интересно, существуют продукты, которые напротив, могут продлить жизнь. В частности, по данным ученых, с помощью горсти орехов можно увеличить жизнь на 26 минут, в то время как порция лосося добавит еще 16.