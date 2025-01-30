Ученые выяснили, насколько безопасен российский картофель по содержанию в нем радиации

Этот радионуклид, оставшийся после аварии на Чернобыльской АЭС, имеет 30-летний период полураспада и способен накапливаться в продуктах питания.

Для анализа использовалась установка МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометром.

Образцы картофеля из четырёх районов области показали содержание цезия-137 от 0.2 до 10 Ки/км², что не превышает санитарные нормы. Самый высокий уровень обнаружен в Думиничском районе, но он также безопасен.

Кроме того, в пробах не выявлены опасные уровни других радионуклидов, таких как радий-226 и торий-232.

Исследователи подчёркивают, что радиоэкологическая ситуация в пострадавших от ЧАЭС регионах существенно улучшилась, но мониторинг безопасности продуктов питания должен продолжаться.