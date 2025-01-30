Ученые выяснили, насколько безопасен российский картофель по содержанию в нем радиации

Опубликовано 30 января 2025, 08:221 мин.
Ученые выяснили, насколько безопасен российский картофель по содержанию в нем радиацииЭхо аварии на Чернобыльской АЭС
Российские учёные из Института экологии РУДН и МТУСИ провели исследование уровня цезия-137 в картофеле, выращенном в Калужской области.
Этот радионуклид, оставшийся после аварии на Чернобыльской АЭС, имеет 30-летний период полураспада и способен накапливаться в продуктах питания.
Для анализа использовалась установка МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометром.
Образцы картофеля из четырёх районов области показали содержание цезия-137 от 0.2 до 10 Ки/км², что не превышает санитарные нормы. Самый высокий уровень обнаружен в Думиничском районе, но он также безопасен.
Кроме того, в пробах не выявлены опасные уровни других радионуклидов, таких как радий-226 и торий-232.
Исследователи подчёркивают, что радиоэкологическая ситуация в пострадавших от ЧАЭС регионах существенно улучшилась, но мониторинг безопасности продуктов питания должен продолжаться.