Ученые выяснили, насколько дольше оптимисты живут в сравнении с пессимистами

Ученые из Гарвардской школы здравоохранения провели анализ на оптимизм около 70 тыс американцев. Так, они взяли данные о 1429 мужчинах из нормативного исследования старения, начавшегося в далеком 1963 году. Данные по оптимизму более 69 тыс женщин были взяты из исследования здоровья медсестер 1976 года.

В результате ученые выяснили, что самые оптимистично настроенные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их сверстницы, настроенные по жизни более пессимистично. Что же касательно самых оптимистичных мужчин, то они жили в среднем на 10,9% дольше, чем их сверстники.

По мнению ученых, в первую очередь такие результаты связаны с тем, что оптимистическое мышление способствует здоровому образу жизни — мотивирует заниматься спортом, поддерживать здоровое питание и противостоять искушению нездоровых побуждений. Также у оптимистов лучше получается справляться со стрессом, предпочитая преследовать долгосрочные цели, а не сиюминутное вознаграждение.