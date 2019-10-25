Ученые выяснили, насколько вредна сидячая работа в офисе

Модель, которую назвали Эмма, была создана на базе данных отчета экспертов в сфере человеческого поведения и охране труда по работе офисных сотрудников о здоровье. Видео с демонстрацией Эммы было опубликовано на официальном Youtube-канале авторов.

Ученые заверяют, что в случае, если не будут предприняты какие-либо меры, то уже в 2040 году сотрудники будут иметь хронические недуги со спиной, вследствии того, что они сидят сгорбившись над столом продолжительное количество времени. Эксперты также прогнозируют развитие варикоза, покраснение и сухость глаз, экзему, опухлость запястий, а также увеличение количества волос в области ушей и носа.